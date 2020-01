Bakkerijketen Greggs gaat met Just Eat in zee

Gepubliceerd op | Views: 38

LONDEN (AFN) - Maaltijdbezorger Just Eat gaat alle bezorgingen voor de Britse bakkerijketen Greggs verzorgen. Een proef tussen de twee bedrijven in Londen, Newcastle en Glasgow was succesvol, lieten de twee bedrijven weten. Deze week komen daar al bezorgingen in Bristol en Birmingham bij.

Na de uitbreiding met die twee steden volgen dit voorjaar Manchester, Leeds, Sheffield en Nottingham. Tegen het einde van het jaar moet Greggs landelijk kunnen bezorgen. Greggs heeft 1700 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk.

Just Eat gaat samen met het Nederlandse Takeaway.com. Dat won onlangs een biedingsstrijd van techinvesteerder Prosus. Takeaway.com verwacht dat de overname van Just Eat deze maand kan worden afgerond.