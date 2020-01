'Interne opvolger financiële baas B&S positief'

Gepubliceerd op | Views: 209

AMSTERDAM (AFN) - Dat distributeur en groothandelsbedrijf B&S in Peter Kruithof intern een nieuwe financieel directeur heeft gevonden, is volgens analisten van ING positief. Kruithof, die nu al corporate treasurer is en in die functie betrokken is geweest bij de nodige overnames en de beursgang, kent de complexe bedrijfsstructuur en de cultuur al.

Wel wijzen de analisten erop dat de prijs van de aandelen B&S nog wel zorgen baart. Die hangt volgens sommige investeerders samen met de financiële communicatie vanuit de onderneming. Daarom hadden sommige beleggers wellicht liever een financieel directeur van buitenaf gezien met een bewezen reputatie bij beursgenoteerde bedrijven.

ING heeft een buy-advies voor B&S met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel B&S stond woensdag rond 09.30 uur 1,8 procent hoger op 10,20 euro.