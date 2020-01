Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De ordergroei van ASM International is indrukwekkend. Dat zeggen kenners van NIBC en ING in een reactie op de handelsupdate van de toeleverancier aan de chipindustrie. Ook bij KBC Securities spreken ze van een positieve mededeling. ASMI maakte dinsdag nabeurs bekend dat de orderintake en de omzet in slotkwartaal van het vierde kwartaal van vorig jaar beter waren dan geraamd.

Volgens NIBC kwam ASMI met een veel beter dan verwacht bericht naar buiten. Daarbij wordt de onderneming geholpen door het aantrekken van de chipmarkt als geheel, wijzend naar onder meer de grotere vraag naar chips van klanten van chipbedrijven als TSMC, Intel en Samsung. NIBC wijst er ook op dat de omzet in het slotkwartaal van een boekjaar voor het eerst boven de 300 miljoen euro zal uitkomen. Gelet op de waardering van het aandeel blijft NIBC toch wat voorzichtig.

ING zegt dat ASMI onverwachts met een uiterst positieve update kwam. Vooral bij logic/foundry gingen zaken voor de wind. Net als NIBC wijst ING op de huidige sterkte op de eindmarkten. Het sterke slotkwartaal van 2019 geeft volgens ING ook steun aan de prestaties van ASMI begin dit jaar. De omzet kan mogelijk met dubbele cijfers groeien.

KBC stelt dat het zijn kwartaalramingen voor ASMI zal aanpassen. Dat bedrijf komt 25 februari met cijfers naar buiten.

NIBC heeft een neutral-advies op ASMI. KBC hanteert een hold-advies en ING heeft een koopadvies. Het aandeel ASMI noteerde woensdag in de vroege handel 8,2 procent hoger op 116,50 euro.