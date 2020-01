Gepubliceerd op | Views: 488 | Onderwerpen: luchtvaart

KUALA LUMPUR (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartonderneming Malaysia Airlines heeft de bestelling van toestellen van het gewraakte type 737 MAX bij Boeing dit jaar opgeschort. Het is daarmee de eerste maatschappij in Zuidoost-Azië die een dergelijke stap zet, sinds de vliegtuigen om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Dit na twee dodelijk crashes in korte tijd.

Malaysia Airlines kwam tot de beslissing, omdat nog altijd onduidelijk is wanneer de kisten weer in gebruik genomen worden. Eigenlijk zouden de eerste van in totaal 25 bestelde zuinige 737 MAX-toestellen dit jaar geleverd moeten worden aan de maatschappij. Malaysia Airlines zegt verder de stappen van Boeing om de kwestie te tackelen te waarderen.

De kwestie rond de 737 MAX heeft Boeing in een diepe crisis gestort, met onder meer een dieptepunt in het aantal afgeleverde toestellen vorig jaar. In de nasleep van de affaire ruimde Boeing-baas Dennis Muilenburg al het veld.