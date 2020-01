Galapagos breidt samenwerking met Fibrocor uit

Gepubliceerd op | Views: 824 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft een samenwerking met de Canadese branchegenoot Fibrocor Therapeutics op het gebied van fibrose uitgebreid. Daarbij neemt Galapagos ook een aandelenbelang in Fibrocor.

Sinds begin vorig jaar werken Galapagos en Fibrocor samen om moleculen te vinden die werken tegen een nieuw fibrose-target. Met de uitbreiding krijgt Galapagos de optie om in totaal vier programma's in licentie te nemen. Die optie kan Galapagos lichten nadat die programma's de zogeheten lead optimization-fase bereiken. Fibrocor is verantwoordelijk voor alle onderzoeksactiviteiten tot aan de optie, daarna komt dat op de schouders van Galapagos terecht.

In ruil voor die exclusieve commerciële rechten betaalt Galapagos een licentievergoeding aan Fibrocor. Ook heeft het bedrijf mogelijk recht op betalingen voor de optie, mijlpaalbetalingen en royalty's. Details van die betalingen zijn niet bekendgemaakt. Galapagos neemt verder een belang in Fibrocor, zonder aan te geven hoe groot dat is, en krijgt een plek in het bestuur van het Canadese bedrijf.