Shell verkoopt belang Iraaks veld aan Itochu

Er gebeurt vandaag niet veel op de beurs,alleen asml ging leuk voorwaarts,als hij woensdag met goed euv nieuws komt,zal hij nog wel een versnelling opschakelen.

Shell komt met 2 nieuwsfeiten,start(erbij)in de noord-noordzee en stoppen in het midden oosten,geen van beiden,zorgt voor een leuke koers reaktie.

Het hoofd van nico imberg verschijnt opnieuw,naast het nieuws,voor 1cent kan je een maand profiteren van zijn kennis,mijns inziens een juiste waarde inschatting,ik vond hem heel zwak in het linx beleggersdebat en plaats ook een enorm vraagteken bij zijn keuzes,flow traders gaat alleen bloeien,als de boel in elkaar stuikt,dat hoop ik natuurlijk niet en zie ik nu ook niet zo gauw gebeuren.

Cnv pleitte deze morgen nog voor de instroom van alle langdurig werkloze nederlanders.

Zelf vond ik het hele beleggersebat van linx stevig teleurstellend,ze hebben als strategie;waarom zou je het makkelijk doen,als het ook moeilijk kan,thypisch linx,zo funktioneren ze ook als brooker op hun thuismarkt,lastig en ingewikkelt.

Een gunstige uitzondering vormde de grondstoffenman,een goed verhaal en zeker kanshebbers.

Het zal zonder die amerikanen niet meevallen om leuk te gaan sluiten,toch is na hun normale openingstijd de boel groen geworden,je weet maar nooit hoe een koei een haar vangt,geluk ermee!!!