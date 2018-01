Gepubliceerd op | Views: 2.975

AMSTERDAM (AFN) - De vierdekwartaalcijfers die ASML woensdag voorbeurs presenteert, zullen voldoen aan de prognoses die het bedrijf zelf vooraf uitsprak. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten. De chipmachinefabrikant slaagt er doorgaans goed in zijn eigen resultaten te voorspellen. De aandacht zal dan ook met name uitgaan naar de verwachtingen van het bedrijf voor de komende tijd.

In oktober stelde ASML de markt wat teleur met de voorspelling dat de opbrengsten in het vierde kwartaal zo'n 2,1 miljard euro zouden bedragen. Dat zou evengoed voldoende zijn om de omzet over heel 2017 met een kwart te laten stijgen. Ook over de vooruitzichten voor 2018 liet het technologiebedrijf zich positief uit.

Door Bloomberg gepolste analisten gaan er in doorsnee van uit dat ASML de eigen omzetprognose afgelopen kwartaal ruimschoots zal hebben gehaald. Datzelfde geldt voor de brutomarge, waarvan ASML zelf afgelopen najaar voorspelde dat die in het vierde kwartaal zou oplopen naar 44 procent.

Groei

Verder zullen marktvorsers scherp letten op de voortgang die ASML heeft gemaakt met zijn peperdure EUV-technologie, die een steeds groter aandeel in de omzet zal moeten krijgen. Ook de marktvooruitzichten die de top van het bedrijf schetst, zullen op een goudschaaltje worden gewogen. Tot dusver gaat ASML ervan uit dat de mondiale chipmarkt voorlopig blijft groeien en daarmee ook de vraag naar productiecapaciteit.

Tenslotte willen beleggers graag weten hoe de zoektocht naar een nieuwe financieel directeur vordert. De huidige bestuurder Wolfgang Nickl verruilt ASML dit voorjaar voor de Duitse farmaciegigant Bayer.