'Inlijven dochter goed voor Vastned'

AMSTERDAM (AFN) - Het volledig inlijven van Vastned Belgium is een positieve stap voor Vastned. Het winkelvastgoedfonds kan daarmee nog profiteren van een gunstig belastingregime in België, maar dan zonder beursnotering, zo concludeert een analist van ING.

Vastned heeft momenteel bijna 66 procent van Vastned Retail Belgium in handen. Het voorgenomen overnamebod op de rest, van 57,50 euro per aandeel in contanten, geeft Vastned Retail Belgium een ondernemingswaarde van 395 miljoen euro.

Volgens de marktkenner levert de simpelere bedrijfsstructuur ook kostenbesparingen op. Een analist van Kepler Cheuvreux ziet verder nieuwe mogelijkheden voor investeringen in België. Hij verwacht geen grote wijzigingen van de strategie van Vastned.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 43 euro voor Vastned. Kepler heeft Vastned op hold staan. Het aandeel stond omstreeks 10.40 uur 0,1 procent lager op 39,45 euro.