'Kosten voor Tata-deal Aegon in VS aan hoge kant'

AMSTERDAM (AFN) - De last van 280 miljoen dollar die Aegon neemt voor de samenwerkingsdeal tussen de Amerikaanse dochter Transamerica met Tata Consultancy is aan de hoge kant, maar de kostenbesparingen zijn positief. Dat schrijft KBC Securities.

Aegon kondigde vorige week aan dat een grote uitbestedingsdeal is gesloten tussen Transamerica en Tata, waarbij 2200 werknemers van de verzekeraar overgaan naar de Indiase IT-dienstverlener. Het gaat om een meerjarige overeenkomst die meer dan 2 miljard dollar aan omzet oplevert voor Tata. De samenwerking moet in eerste instantie 70 miljoen dollar aan jaarlijkse besparingen opleveren en op termijn 100 miljoen dollar, aldus Aegon.

Aegon denkt dat het merendeel van de last van 280 miljoen dollar voor kosten voor overgang en transitie over de eerste drie jaar van de samenwerking in de boeken wordt gezet, waarvan 100 miljoen dollar in de eerste helft van 2018.

KBC heeft een buy-advies voor Aegon. Volgens de bank groeit de aantrekkelijkheid van de aandelen Aegon gezien het achterliggende macro-economische beeld.