"Beleggers moeten het stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Martin Luther King Day. Verder wordt uitgekeken naar de bedrijfsresultaten, die later in de week naar buiten komen."



AFN kunt u eens ophouden met dit soort flauwekul de wereld in te sturen. De Europese beurzen hebben hun richting gekozen o.b.v. de gegevens die nu beschikbaar zijn en dat is dus lichtjes naar beneden. Het wachten op bedrijvennieuws doet niks aan een richting, want als je wacht, dan handel je niet en gebeurt er niets. Het enige wat er gebeurd als Amerika dicht is, is dat er vanmiddag veel minder wordt gehandeld op de Europese beurzen. Dat kan meer of minder volatiliteit geven.