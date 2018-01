Beursweek begint positief

Gepubliceerd op | Views: 2.210

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam staat maandag voor een hogere opening. Ook elders in Europa lijkt het beurssentiment positief, geholpen door verse records op Wall Street voor het weekend. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. De bouwsector staat in de schijnwerpers na het omvallen van de grote noodlijdende Britse bouwer Carillion.

Vanuit de VS zal richtinggevend nieuws ontbreken omdat de aandelenbeurzen daar wegens Martin Luther King Day gesloten blijven. Het is vooral wachten op het cijferseizoen dat later deze week zachtjesaan begint. Woensdag komt ASML als eerste AEX-fonds met cijfers. De chipmachinemaker kreeg maandag een positiever beleggingsadvies van Credit Suisse.

Op het Damrak zal er andermaal aandacht zijn voor Air France-KLM. De luchtvaartmaatschappij zou volgens de Italiaanse minister van Industrie samen met de Britse prijsvechter easyJet een bod hebben gedaan op de failliete boedel van de Italiaanse branchegenoot Alitalia. Air France-KLM zelf ontkent partij te zijn in het overnameproces. Lufthansa en de Amerikaanse investeerder Cerberus zouden ook een voorstel op tafel hebben gelegd.

Mobiel

Telecom- en kabelbedrijf Altice gaat samen met branchegenoten investeren in de nu nog belabberde mobiele dekking in Frankrijk. Vier grote aanbieders van mobiele telefonie steken samen zo'n drie miljard euro in nieuwe telecommasten. In ruil voor de investeringen hoeven de providers de overheid niet te betalen voor de vernieuwing van hun bestaande zendlicenties.

Winkelvastgoedfonds Vastned Retail maakte bekend alle aandelen van zijn Belgische dochterbedrijf Vastned Retail Belgium in handen te willen krijgen. Het voorgenomen overnamebod op de resterende 1,75 miljoen aandelen, van 57,50 euro per aandeel in contanten, geeft Vastned Retail Belgium een ondernemingswaarde van 395 miljoen euro.

Euro

Branchegenoot Wereldhave reageert wellicht op een adviesverhoging. Chemieconcern Avantium kreeg juist een adviesverlaging aan de broek. Vrijdag eindigde het fonds al flink lager, toen bleek dat de bouw van een fabriek samen met BASF jaren vertraging zal oplopen.

De euro was 1,2206 dollar waard, tegen 1,2135 dollar vrijdag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 64,38 dollar. Brentolie stond vlak en bracht per vat 69,84 dollar op.