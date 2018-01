Bouwer Carillion vraagt faillissement aan

Gepubliceerd op | Views: 3.254

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het grote Britse bouwbedrijf Carillion is failliet. Volgens de onderneming worden stappen gezet om het bedrijf te liquideren. Carillion telt wereldwijd 43.000 werknemers, waarvan bijna de helft in Groot-Brittannië.

Afgelopen weekeind heeft Carillion nog gesproken met de overheid over een noodinjectie om de onderneming overeind te houden. Het bestuur van Carillion laat echter weten dat de gesprekken met de overheid en kredietverstrekkers niks hebben opgeleverd. Er zal daarom een aanvraag worden ingediend voor onmiddellijke liquidatie, waarna een curator wordt aangesteld.

De overheid zal wel financiering beschikbaar maken om te zorgen dat de diensten die het bedrijf levert aan de publieke sector door kunnen gaan. Het bouwbedrijf heeft veel contracten met de overheid voor bijvoorbeeld wegen- en spoorbouw en huisvestingsdiensten voor defensie. Ook levert de onderneming facilitaire diensten voor veel scholen en ziekenhuizen.

Ophef

De bouwer heeft meerdere winstwaarschuwingen gegeven na projectvertragingen en kostenoverschrijdingen. De beurskoers is hard gedaald. In de Britse politiek zorgt de zaak voor ophef. Zo plaatst oppositiepartij Labour grote vraagtekens bij de gang van zaken rond Carillion.

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May liet weten dat de ondergang van Carillion triest is, maar dat de overheid de bouwer niet uit de brand wilde helpen. ,,Het is betreurenswaardig dat Carillion niet in staat was geschikte financieringsmogelijkheden te vinden met zijn geldschieters, maar belastingbetalers horen niet een bedrijf uit de private sector te redden'', aldus een verklaring.