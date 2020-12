Angst voor lockdowns drukt op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag wisselend gesloten. Na een stevig groene opening zakten de Dow-Jonesindex en de S&P 500 in het rood. Een waarschuwing dat New York mogelijk een lockdown wacht en de angst dat een steunpakket voor de economie niet genoeg steun krijgt in de Senaat drukten op het sentiment.

De Dow-Jonesindex werd uiteindelijk 0,6 procent in de min gezet op 29.861,55 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omlaag 3647,49 punten. Techbeurs Nasdaq hield de winst uit het begin van de sessie wel vast en steeg 0,5 procent tot 12.440,04 punten.

Het optimisme over het toedienen van de eerste coronavaccins verdween op Wall Street vlot toen de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo aangaf dat New York City zich klaar moet maken voor een lockdown om de toename van het aantal coronabesmettingen tot staan te brengen.

Coronasteunpakket

Ook de aanhoudende onderhandelingen over een coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor een minder positief sentiment. Er ontstond twijfel bij handelaren of een pakket dat door senatoren van republikeinse en democratische zijde wordt voorgedragen wel op voldoende steun kan rekenen.

Uber en Lyft verhogen hun tarieven in Californië om zo te voldoen aan regels om hun rijdersbetere arbeidsvoorwaarden te geven. Uber hangt bovendien een miljoenenboete boven het hoofd als het bedrijf niet snel inzicht geeft in hoe vaak bestuurders worden beschuldigd van aanranding. De taxi-apps leverden 2,2 en 0,2 procent in.

Onderzoek

Veredr is toezichthouder FTC een onderzoek begonnen naar het verzamelen van data door grote techbedrijven als Amazon, Twitter, Google-dochter YouTube, Facebook en diens dochter WhatsApp. De bedrijven stegen desondanks tot 1,3 procent met uitzondering van Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube. Na een grote storing bij alle diensten werd Alphabet 1,2 procent lager gezet.

Biotechnologiebedrijf Alexion maakte een koerssprong van bijna 30 procent. Het Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca maakte bekend de onderneming voor 39 miljard dollar te willen inlijven.

Oliemarkt

De oliemarkt staat ook in de belangstelling nu de OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie in de komende maanden naar beneden bij heeft gesteld. Ook oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips verloren, tot 3,6 procent. Amerikaanse olie werd evenwel 0,9 procent duurder op 47,00 dollar per vat, Brent-olie kostte 0,7 procent meer en verwisselde voor 50,31 dollar per vat van eigenaar.

De euro was 1,2148 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 1,2143 dollar.