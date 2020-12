Start vaccinatiecampagne geeft Wall Street hoop

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelsdag licht hoger. De eerste coronavaccinaties op maandag lijken het sentiment onder beleggers omhoog te stuwen. Ook de bemoedigende berichten over een extra steunpakket voor de Amerikaanse economie en een laatste poging van de Britten en de Europese Unie om alsnog tot een handelsakkoord te komen dragen bij aan het optimisme.

De leidende Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie hoger hoger op 30.055 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3667 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 12.478 punten.

Vermoedelijk wordt later op maandag het plan voor een extra stimuleringspakket ter waarde van 908 miljard dollar gepresenteerd. In de extra steun zouden ook regelingen zitten voor steun aan lokale overheden en beschermingsconstructies voor bedrijven, die de laatste tijd nadrukkelijk voer voor discussies waren.

Alexion

Biotechnologiebedrijf Alexion maakte een koerssprong van ruim 30 procent. Het Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca maakte bekend de onderneming voor 39 miljard dollar te willen inlijven.

Google-moeder Alphabet verloor 0,6 procent. Door een grote storing zijn diensten als Gmail en YouTube niet of slecht bereikbaar. De problemen spelen wereldwijd.

Snowflake

Verder stond het aandeel van softwarebedrijf Snowflake (min 6,4 procent) onder druk. Dit doordat vroege investeerders de mogelijkheid hebben om de aandelen te gelde te maken. Dat gebeurde ook de voorbije twee sessies. Het aandeel is sinds het beursdebuut in september bijna drie keer meer waard geworden.

De oliemarkt staat ook in de belangstelling nu de OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie in de komende maanden naar beneden bij heeft gesteld. Ook oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips verloren, tot 2,6 procent. Amerikaanse olie werd evenwel 0,6 procent duurder op 46,83 dollar per vat, Brent-olie kostte 0,4 procent meer en verwisselde voor 50,18 dollar per vat van eigenaar.

De euro was 1,2150 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 1,2143 dollar