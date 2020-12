Europese beurzen tussen brexithoop en coronavrees

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag wisselend gesloten. Beleggers waren enerzijds opgelucht dat Brussel en Londen het brexitoverleg willen voortzetten, maar anderzijds bang voor de strenge lockdowns die in Nederland en Duitsland van kracht worden.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 612,88 punten. De MidKap verloor 0,4 procent, tot 885,34 punten. Bij de middelgrote bedrijven viel met name de koerssprong van PostNL en de koersval van Basic-Fit op.

De Nederlandse regering kondigt later op maandag strengere coronamaatregelen aan, waaronder de sluiting van veel winkels. Daarmee zullen veel van de kerstinkopen online moeten gebeuren. Daarmee blijft er voor PostNL voldoende werk over. Het aandeel PostNL voerde de MidKap aan met een plus van 4,7 procent. Het tegenovergestelde geldt voor Basic-Fit (min 5,2 procent) die waarschijnlijk zijn sportscholen zal moeten sluiten. Beleggers deden het aandeel in de uitverkoop.

Winkelvastgoedfondsen

Ook winkelvastgoedfondsen hadden het zwaar nu niet-essentiële winkels de deuren een maand moeten sluiten. In de AEX verloor Unibail-Rodamco-Westfield 1,8 procent, Eurocommercial Properties werd bij de middelgrote bedrijven 4,7 procent lager gezet. Wereldhave (min 5,6 procent) en Vastned (min 4,3 procent) verloren bij de kleinere bedrijven.

De beurs in Parijs steeg 0,4 procent, de DAX in Frankfurt klom 0,8 procent. In Duitsland gaan vanaf 16 december tot 10 januari de meeste winkels en scholen dicht vanwege de coronapandemie.

Londen

De hoofdindex in Londen daalde 0,1 procent. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie besloten zondag om de onderhandelingen over een handelsverdrag na het vertrek van de Britten uit de EU per 1 januari 2021 toch door te zetten.

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar ASR met een winst van 1,6 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een verlies van 3 procent.

Hunter Douglas

Op de lokale markt werd Hunter Douglas ruim 24 procent meer waard op 63,40 euro. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Sonnenberg biedt 64 euro voor de rest van de aandelen.

AstraZeneca verloor 5,7 procent in Londen. Het Britse farmaceutische concern koopt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Alexion voor bijna 32,2 miljard euro. De Duitse webwinkel Zalando profiteerde van de strengere lockdown in het land en kreeg er 6,7 procent bij.

De euro was 1,2143 dollar waard, tegenover 1,2113 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 46,29 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 49,75 dollar per vat.