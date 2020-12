Europese beurzen op winst door brexithoop

Onzinstuk. Vaccinnieuws is er niet en alles is al bekend dus dat is geen reden. Stimulushoop in de usa is ook geen nieuws want dat loopt al maanden.

Enige nieuws dat er is is dat er nog geen no-brexit is en dat er zware lockdowns komen voor Duitsland en Nederland. Dus de beurs zou zwaar omlaag moeten.

Als je als analist het ook niet meer weet kun je dat beter zeggen dan met onzin op de proppen te komen.