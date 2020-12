'Hoop op vaccin en extra stimulus stuwt Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hogere opening. Beleggers op Wall Street lijken zich op te trekken aan de vaccinhoop alsook bemoedigende berichten over een extra steunpakket om de Amerikaanse economie door de crisis te loodsen. Ook de poging van de Britten en de Europese Unie om alsnog tot een handelsdeal te komen draagt bij aan het optimisme.

Op maandag wordt naar verluidt het plan voor een extra stimuleringspakket ter waarde van 908 miljard dollar gepresenteerd in Washington. In de extra steun zouden ook regelingen zitten voor steun aan lokale overheden en beschermingsconstructies voor bedrijven, die de laatste tijd nadrukkelijk voer voor discussies waren. Voor de 'controversiële regelingen' is naar verluidt 160 miljard dollar gereserveerd. De rest van de steun is voor maatregelen die voor minder discussie zorgen.

In de VS worden maandag de eerste burgers gevaccineerd tegen het coronavirus. De eerste lichting vaccins komt dan naar verwachting aan op 145 plekken in het land. De vaccins die worden toegediend zijn ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech. Het vaccin werd vrijdag goedgekeurd door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA.

Alexion

Verder gaat de aandacht uit naar biotechnologiebedrijf Alexion. Het Britse farmaceutische concern AstraZeneca maakte bekend de onderneming voor 39 miljard dollar te willen inlijven. De prijs van 175 dollar per aandeel is fors hoger dan de slotkoers van Alexion van 121 dollar op vrijdag.

Google-moeder Alphabet staat ook in de belangstelling. Dit vanwege een grote storing waardoor diensten als Gmail en YouTube langere tijd niet bereikbaar waren. De problemen speelden wereldwijd.

Energiesector

Verder gaat de aandacht uit naar de energiesector door de zorgen over de stabiliteit in het Midden-Oosten, na de zoveelste explosie op een tanker in de regio. Dat gebeurde dit keer in de haven van het Saudische Jeddah. Mogelijk zijn Houthi-rebellen uit buurland Jemen verantwoordelijk voor aanvallen op tankers en infrastructuur. Jeddah staat bekend als een belangrijk distributiecentrum van oliegigant Saudi Aramco.

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag met kleine uitslagen het weekend in. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent hoger op 30.046,37 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3663,46 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.377,87 punten.