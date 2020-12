Opluchting op beurzen over brexitoverleg

Wat een slecht verhaal zeg. Mensen verwerken een kleine opening in het brexitoverleg. De beurzen gaan in het groen terwijl er nog steeds niets bereikt is.

Duitsland en Nederland gaan in een zware lockdown wat zeer grote economische gevolgen heeft en daar gaan de beurzen dan ook door omhoog?

Compleet onzinverhaal dus.