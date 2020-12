Opluchting op beurzen over brexitoverleg

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat Brussel en Londen het brexitoverleg voortzetten ondanks het uitblijven van een doorbraak in de onderhandelingen. Daarnaast verwerkten de markten de strengere lockdown in Duitsland, de grootste economie van Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 617,32 punten. De MidKap won ook 0,5 procent, tot 893,10 punten. De beurs in Parijs steeg 1 procent. De DAX in Frankfurt klom 1,1 procent. In Duitsland gaan vanaf 16 december tot 10 januari de meeste winkels en scholen dicht vanwege de coronapandemie.

De hoofdindex in Londen won 0,4 procent. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie besloten zondag om de onderhandelingen over een handelsverdrag na het vertrek van de Britten uit de EU per 1 januari 2021 toch door te zetten. De verschillen tussen de twee partijen zijn nog altijd aanzienlijk, maar volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is een deal nog steeds mogelijk.

ASR

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar ASR met een winst van 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal volgde met een plus van 2,4 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van ruim 1 procent.

Post- en pakketbezorger PostNL (plus 3,3 procent) was koploper in de MidKap. De Nederlandse regering zal naar verwachting maandag strengere coronamaatregelen aankondigen, waaronder de sluiting van veel winkels. Fitnessketen Basic-Fit stond onderaan met een min van 2,2 procent door de vrees voor een nieuwe sluiting van de sportscholen. Air France-KLM klom 3 procent. De Franse en Nederlandse overheid zijn in gesprek over een herkapitalisatie van de luchtvaartcombinatie.

AstraZeneca

Op de lokale markt werd Hunter Douglas 24 procent meer waard op 63,40 euro. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Sonnenberg bezit in totaal al een belang van rond 90 procent in de maker van Luxaflex en wil de rest van de aandelen voor 64 euro per stuk kopen.

AstraZeneca verloor 5 procent in Londen. Het Britse farmaceutische concern koopt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Alexion voor bijna 32,2 miljard euro. De Duitse webwinkel Zalando profiteerde van de strengere lockdown in het land en kreeg er 1,1 procent bij.

De euro was 1,2153 dollar waard, tegenover 1,2113 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 47,06 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 50,52 dollar per vat.