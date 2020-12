Productie industrie eurozone omhoog in oktober

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in de eurozone is in oktober met 2,1 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. Daarmee liet de industrie van het eurogebied een duidelijke groei zien, voordat in veel Europese landen weer nieuwe lockdowns ingingen vanwege de tweede coronagolf. Ten opzichte van een jaar eerder lag de productie in de eurozone nog altijd 3,8 procent lager als gevolg van de coronacrisis.

Voor de gehele Europese Unie steeg de industriële productie in oktober met 1,9 procent op maandbasis. Hier was in september een toename met 0,3 procent te zien. Op jaarbasis ging het om een krimp met 3,1 procent.

Binnen de EU nam de productie het sterkst toe in België (plus 6,9 procent), gevolgd door Duitsland en Slovenië. In Denemarken nam die het sterkst af, met een min van 5,8 procent. De Nederlandse industriële productie klom in oktober met 2,4 procent.