Frankrijk en Nederland praten over herkapitalisatie AF-KLM

"Air France en KLM kregen van Frankrijk en Nederland al ruim 10 miljard aan staatssteun in de vorm van leningen en garantstellingen om de coronacrisis door te komen. Desondanks lijdt het luchtvaartconcern veel verlies"



Alsof die leningen en garantstellingen iets met winst/verlies doen; helemaal niets! Het is alleen maar cash dat kan worden verbrand eenmaal verbrand, dan blijft de schuld over.

Alleen de NOW loon toelagen en andere giften beperken het verlies, zolang het duurt.

Na de 10 miljard is meer garantstelling/cash nodig. zeg nog eens 5 miljard, zitten we op 15 miljard schuld in een jaar tijd. Laten we dat eerst maar eens omzetten in aandelen (met een fikse korting uiteraard.