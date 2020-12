Unilever legt klimaatplan aan aandeelhouders voor

Waarom ruik ik in dit verhaal de "green deal" en de "great reset"?



Een gigantisch bedrijf dat plotseling meezingt met het "groene" beleid van de centrale banken, IMF, BIS, etc. Wat zou daar toch achter zitten? Niet zo moeilijk te raden: green bonds. Gratis geld van banken om de gigantische bedrijven in stand te houden, macht verder te centraliseren richting banken (en alle innovatie door kleine bedrijven zo snel mogelijk de grond in te trappen).



"Afgelopen zomer kondigde Unilever nog een nieuw doel aan, namelijk nul uitstoot in 2039, van de bron tot de verkoop."



Maar natuurlijk. Ze hebben de natuurkundige machine der gratis energie uitgevonden! De wet van behoud van energie werkt niet meer. Tijd voor een nieuwe natuurkunde?



Ik bedoel in theorie is het prima mogelijk om met weinig CO2 uitstoot te produceren en distribueren, maar in de praktijk? Hoe dan? Gaat Engeland 100% nucleair? Gaan ze Atlantische oceaan volplanten met windmolens en accu's + een oneindig budget om ze te onderhouden?



Bullshit marketing dus.