Groothandelsprijzen Duitsland minder hard gedaald

WIESBADEN (AFN) - De Duitse groothandelsprijzen zijn in oktober gedaald op jaarbasis, maar minder sterk dan een maand eerder. Dat kwam naar voren uit cijfers van het nationale statistiekbureau.

De groothandelsprijzen zakten met 1,7 procent. In oktober was de daling op jaarbasis nog 1,9 procent. Op maandbasis was sprake van een plus van 0,1 procent na een daling van 0,2 procent een maand eerder.