Dikke minnen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.611

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie duidelijk in de min. Zorgen over de staat van de wereldeconomie kregen duidelijk de overhand. Johnson & Johnson (J&J) behoorde tot de opvallende dalers. Het medische bedrijf zou hebben geweten van asbestdeeltjes in zijn talkpoeder. Verder stonden automakers in de schijnwerpers na bemoedigende berichten voor de sector met betrekking tot de handelsvete met China.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,8 procent lager tot 24.166 punten. De brede S&P 500 verloor 1,5 procent tot 2611 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 6964 punten.

Tegenvallende groeicijfers uit China en ook Frankrijk zorgden mede voor een mineurstemming onder beleggers. Dat zorgde ook al voor een verliezen op de beurzen in Azië en Europa. Dat China aankondigde de strafheffing op auto's van Amerikaanse makelij voor een periode van drie maanden te zullen opheffen, gaf de koersen van automakers wel een impuls. GM en Ford Motor wonnen tot 1,4 procent. De Amerikaanse president Donald Trump sprak vol lof over de stap van Peking.

J&J

J&J zag dik 9 procent van zijn beurswaarde verdampen. Volgens persbureau Reuters wist het bedrijf decennialang dat er soms asbestdeeltjes zaten in zijn talkpoeder. Inmiddels zijn al duizenden rechtszaken aangespannen vanwege de kwestie. J&J ontkent de aantijgingen.

Verder laaide de vete tussen Apple (min 2,4 procent) en Qualcomm (min 0,3 procent) weer op. Apple zou zich gedwongen voelen een schikking te bereiken met de chipfabrikant in hun langslepende patentconflict. Qualcomm wist onlangs te bewerkstelligen dat China een verbod oplegde op de verkoop van oudere iPhone-modellen in verband met de patentkwestie.

Facebook

Techbedrijf Facebook ontdekte een fout in zijn app. Applicaties van anderen konden daardoor meer foto's van Facebookgebruikers zien dan de bedoeling was. Het aandeel won evenwel 0,3 procent.

De euro was 1,1298 dollar waard, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 51,23 dollar. De prijs van Brentolie zakte 2,1 procent tot 60,15 dollar per vat.