Arbeidskosten eurozone nemen toe

LUXEMBURG (AFN) - De arbeidskosten in de eurolanden zijn in het derde kwartaal met 2,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het Europees statistiekbureau Eurostat bekend.

Voor de gehele Europese Unie werd een toename van de arbeidskosten met 2,7 procent opgetekend.

De sterkste stijging binnen de EU werd gemeten in Roemenië (plus 13,9 procent) en Letland (plus 13,2 procent). In Nederland stegen de kosten met 1,8 procent.