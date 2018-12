Beursuitbater LSE vergroot belang in LCH

Gepubliceerd op | Views: 423

LONDEN (AFN) - De London Stock Exchange (LSE) heeft zijn belang in clearinghouse LCH Group vergroot. Dat bleek vrijdag. De beursuitbater kocht een belang van in totaal 14,6 procent van enkele minderheidsaandeelhouders. De aankoopsom daarvan was circa 382 miljoen pond.

LSE heeft nu een belang van 82,6 procent in LCH.