Opdracht BAM Wonen in Leidsche Rijn

BUNNIK (AFN) - BAM Wonen gaat in opdracht van woningcorporatie Mitros in totaal 101 twee-, drie- en vierkamerappartementen bouwen in het centrum van Leidsche Rijn. Dat maakte de bouwer bekend op de eigen website, zonder financiële details te vermelden.

Alle woningen zijn gasloos en worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet. De verwachting is dat het project in het najaar van 2020 is afgerond. Het project maakt onderdeel uit van het grotere plan van Mitros om in Leidsche Rijn 340 sociale huurwoningen te realiseren. Leidsche Rijn is een wijk in de gemeente Utrecht.