Chinese cijfers zetten koersen lager

Gepubliceerd op | Views: 2.714 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdag flink lager in de ochtendhandel. Tegenvallende macro-economische cijfers uit China drukken op het sentiment. Ze wakkeren de zorgen over de afzwakkende economie van het land verder aan. Ook de wereldwijde handelsspanningen blijven boven de markten hangen. Ook elders in Europa gingen de beurzen duidelijk omlaag.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 1,3 procent in de min op 501,52 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 655,59 punten. De indices in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent.

In Frankrijk bleek de economische activiteit in december behoorlijk ontregeld te zijn geraakt door de landelijke protesten van de zogenoemde gele hesjes. Daardoor was krimp te zien van de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector, aldus schattingen van de Britse marktonderzoeker Markit.

NN Group

Aan het bedrijvenfront is het nieuws schaars. NN Group mag van De Nederlandsche Bank (DNB) de eigen levensverzekerings- en schadeverzekeringstakken en die van Delta Lloyd samenvoegen. De wettelijke fusie van de ondernemingen had NN vorige maand al aangekondigd. Het aandeel NN zakte 0,9 procent in de hoofdindex. Die kende geen stijgers. Grootste daler was ASML, dat 3 procent kwijtspeelde. In de MidKap waren SBM Offshore en Takeaway de enige stijgers. De maaltijdbestelsite (plus 0,8 procent) gaat een samenwerking aan met AH to go in Amsterdam.

Besi was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van ruim 4 procent Bij de kleinere bedrijven speelde Ajax 0,3 procent kwijt. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland ziet zijn financieel topman Jeroen Slop vertrekken aan het einde van het seizoen.

LVMH

In Parijs zakte LVMH 1,8 procent. Het luxebedrijf neemt voor 2,6 miljard dollar het in Londen gevestigde Belmond, een exploitant van onder meer exclusieve hotels en restaurants, over.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1356 dollar bij het slot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 52,34 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,7 procent tot 61,05 dollar per vat.