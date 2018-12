AH to go en thuisbezorgd werken samen in Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 698

AMSTERDAM (AFN) - AH to go en Thuisbezorgd.nl beginnen Amsterdam een samenwerking met de bezorging van AH to go-assortiment. De producten worden per e-bike gratis bezorgd vanuit twee AH to go-winkels in de hoofdstad. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

De thuisbezorging betreft een selectie van producten uit het AH to go-assortiment, waaronder soepen, vers belegde broodjes, salades, fruitsnacks en verse sappen. De producten worden vanaf de AH to go-locaties in de Ferdinand Bolstraat of op het Waterlooplein gratis bezorgd.

De samenwerking wordt over twee maanden geëvalueerd. Financiële details van de deal zijn niet verstrekt.