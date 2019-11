EIB stopt eind 2021 met fossiele investeringen

Gepubliceerd op | Views: 248

BRUSSEL (AFN/RTR) - De Europese Investeringsbank (EIB) stopt vanaf eind 2021 met investeringen in projecten die te maken hebben met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Dat liet het bestuur van de EIB weten bij de presentatie van een nieuwe strategie rond energie-investeringen.

In de toekomst zal de focus komen te liggen op technologie voor schonere energie, efficiëntie en hernieuwbare energievormen. Daarmee komen volgens de EIB in de periode tot 2030 voor 1000 miljard euro aan investeringen voor klimaataanpak en duurzame energie vrij. Alle financieringsactiviteiten van de EIB zullen vanaf eind volgend jaar in lijn liggen met de klimaatafspraken van Parijs, aldus de verklaring.

"Het klimaat is het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda van onze tijd", verklaarde EIB-president Werner Hoyer. EIB-vicepresident Andrew McDowell zei dat het besluit om van fossiele investeringen af te stappen met "overweldigende steun" was genomen.