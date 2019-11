Het was mooi om te zien gisteren hoe de Republikeinen, ondanks bewijs, onverstoord de andere kant op blijven kijken en net doen alsof een president mag doen wat Trump heeft gedaan. Precies zoals Trump zelf ook is. Ik hoop dat het volk zijn ogen eens opent voor deze ordinaire en louche zakenman met een hoop gebral, maar de staatschuld alleen maar fors hoger is sinds hij in het Witte Huis zit.



Zijn rijke vrienden zijn ondertussen nog rijker geworden. Dat moet ik Trump nageven, hij zorgt buitengewoon goed voor de rijke elite incluis zijn familie.