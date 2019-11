Nedap verwacht geen omzetgroei in 2019 meer

Gepubliceerd op | Views: 169

GROENLO (AFN) - Nedap verwacht dat de omzet in heel 2019 zal uitkomen op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2018, terwijl eerder werd gerekend op groei. Ook denkt Nedap dat het brutoresultaat (ebit) over heel 2019 lager zal uitvallen dan vorig jaar. Dat meldde de Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, in een trading update. Er werden geen concrete cijfers gemeld.

Het bedrijf denkt wel dat de omzet in de tweede jaarhelft hoger zal zijn dan in de eerste zes maanden van dit jaar en de vergelijkbare periode vorig jaar. De omzet in het derde kwartaal lag in lijn met een jaar eerder. In lijn met de strategie zijn de investeringen samenhangend met het aantrekken van medewerkers doorgezet. Als gevolg daarvan zal de ebit naar verwachting lager uitkomen dan over 2018, stelt Nedap verder.

Volgens Nedap hebben de divisies Healthcare en Light Controls de sterke prestaties voortgezet, maar waren er lastige marktomstandigheden bij Livestock Management en Retail. De uitdagende omstandigheden in de retail en de aanhoudende varkenspest in varkenshouderijen hebben een negatief effect op de omzetontwikkeling en beperken de voorspelbaarheid in deze markten, aldus het bedrijf.

Omzet

De onderneming behaalde in 2018 een omzet van 191,4 miljoen euro met een operationeel resultaat van 19,4 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar zag het bedrijf de omzet met 2,6 procent dalen tot 94,2 miljoen euro. Het operationeel resultaat was in de eerste helft 8,1 miljoen euro, een daling van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Nedap schreef verder dat de verkoop van Nedap France in het derde kwartaal volledig is afgerond. De netto-opbrengst hiervan (circa 14,5 miljoen euro) zal, zoals eerder aangegeven, vooral worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen. Verder bevindt de zoektocht naar een nieuwe financieel directeur zich in een afrondende fase en zal naar verwachting op korte termijn meer bekend worden gemaakt.