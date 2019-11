Wall Street opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 444

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers van onder meer de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems en supermarktgigant Walmart. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een fractie lager op 27.773 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3091 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 8462.

President Jerome Powell van de Federal Reserve gaat donderdag overigens door met zijn verklaring aan het Amerikaanse Congres. Op woensdag zei hij al de rente op het huidige niveau te willen houden. De economie voelt volgens hem nog niet het volledige effect van de renteverlagingen van de afgelopen maanden.

Handelsoverleg

Het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China houdt de markt nog altijd in de greep. De economische grootmachten proberen op één lijn te komen over de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten door China. Verder mag Amerikaans pluimvee per direct China binnenkomen, nadat de restricties opgeheven zijn.

De onzekere handelssituatie zat Cisco vorig kwartaal tegen. Het concern meldde troebele verkoopuitzichten. Steeds meer klanten stellen hun aankopen uit als gevolg van de handelsoorlog. Cisco ging 6,4 procent omlaag.

Walmart toonde een plus van 3 procent. De winkelketen verhoogde de financiële verwachtingen voor het hele jaar. De stijgende lijn in de onlineverkopen zorgde voor een hogere omzet in het voorbije kwartaal.