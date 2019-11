'Drukke dag op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.154

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met kleine minnen. Beleggers bereiden zich voor op een drukke handelsdag met een reeks handelsupdates van bedrijven en peilingen van producentenprijzen en uitkeringsaanvragen. Daarnaast komt een tal van beleidsmakers van de Federal Reserve aan het woord.

Het centralebankhoofd Jerome Powell gaat donderdag overigens door met zijn verklaring aan het Amerikaanse Congres. Op woensdag zei hij al de rente op het huidige niveau te willen houden. De economie voelt volgens hem nog niet het volledige effect van de renteverlagingen van afgelopen maanden.

Het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China houdt de markt nog altijd in de greep. De economische grootmachten proberen op één lijn te komen over de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten door China. Verder mag Amerikaans pluimvee per direct China binnenkomen, nadat de restricties opgeheven zijn.

Walmart

De onzekere handelssituatie zat de producent van netwerkapparatuur Cisco Systems vorig kwartaal tegen. Het concern meldde troebele verkoopuitzichten voor het komende kwartaal. Steeds meer klanten stellen hun aankopen uit als gevolg van de handelsoorlog.

Zwaargewicht Walmart blinkt waarschijnlijk uit onder bedrijven. De winkelketen verhoogde de financiële verwachtingen voor het hele jaar. De stijgende lijn in de onlineverkopen zorgde voor een hogere omzet in het voorbije kwartaal.

Viacom

Mediaconcern Viacom presenteerde zijn laatste reeks cijfers als zelfstandig bedrijf. De zaken gingen goed bij de tv-activiteiten in de thuismarkt en bij filmstudio Paramount Pictures. Viacom fuseert binnenkort met zijn branchegenoot CBS. Ook koffermaker Samsonite gaf een kijkje in de boeken.

Op overnamevlak meldde de activistische investeerder Carl Icahn zich als een groot voorstander van een fusie van de kopieermachine- en printerfabrikant Xerox met computer- en printerfabrikant HP Inc. Icahn heeft een belang in beide bedrijven. Volgens hem zijn er veel synergieën mogelijk.

De Dow-Jonesindex sloot de handelssessie woensdag 0,3 procent hoger op 27.783,59 punten. De brede S&P 500 plust 0,1 procent bij tot 3094,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 8482,10 punten. Zowel Dow-Jonesindex als de S&P 500 tikten nieuwe records aan.