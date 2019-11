OPEC: productie schalievelden VS zal dalen

Gepubliceerd op | Views: 1.053 | Onderwerpen: OPEC, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De productie van Amerikaanse olie uit schalievelden zal volgend jaar scherp dalen. Dat voorziet secretaris-generaal Mohammed Barkindo van oliekartel OPEC.

Verschillende schalieproducenten hebben de afgelopen tijd al aangegeven dat de sterke groei van de sector op zijn einde loopt. De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) voorspelde onlangs juist dat de productie van schalie-olie volgend jaar toeneemt.

Later op donderdag komt de EIA met een nieuwe reeks cijfers over de olievoorraden in de Verenigde Staten naar buiten. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond omstreeks 12.50 uur 1 procent hoger op 57,70 dollar en Brent ging 1,1 procent hoger van de hand voor 63,11 dollar per vat.