TKH verkoopt Chinees ZTC

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH verkoopt de aandelen van het Chinese Zhangjiagang Twentsche Cable (ZTC) aan Shanghai Electric en het management. ZTC is gespecialiseerd in de productie van koperen datacommunicatiekabels.

Shanghai Electric neemt concreet 95 procent van de aandelen over en het management de rest. De ondernemingswaarde van ZTC is 31 miljoen euro en TKH houdt rekening met een eenmalige bijdrage van de deal aan de nettowinst van 3 miljoen euro. De transactie zal waarschijnlijk in de komende vier maanden worden afgerond.