ASML voorziet opleving 3D-geheugenchips

Wel knap als de koers van het aandeel ASML in 2019 met 80% stijgt naar een K-W verhouding van 40 (op basis van de verwachte EPS 2019) .................



................... terwijl een deel van de klanten van ASML in de woorden van de topman "in een diepe recessie" verkeert.



Geeft ook wel aan dat de koersstijging van dit jaar alleen maar gebaseerd is op verwachting. De YTD financiële resultaten van ASML (en veel andere bedrijven in de sector) zijn namelijk niet geweldig.



ASML is een uniek bedrijf, maar naar mijn mening zijn beleggers echt teveel doorgeschoten in hun waardering. Een K-W verhouding van 32 (EPS 2019) zou ook een stevige waardering zijn, maar meer realistisch.