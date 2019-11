Groei economie eurozone blijft 0,2 procent

Gepubliceerd op | Views: 466 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming. Daarmee was de groei van het bruto binnenlands product (bbp) even sterk als een kwartaal eerder.

Het cijfer van Eurostat kwam tevens overeen met de verwachting die economen in doorsnee hadden en met een eerdere raming. In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 1,2 procent.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een groei van 0,3 procent op kwartaalbasis. De werkgelegenheid in de eurozone en de EU als geheel ging daarnaast met 0,1 procent vooruit.