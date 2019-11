3i schuift met deel Action-belang

Gepubliceerd op | Views: 467

LONDEN (AFN) - De Britse investeerder 3i heeft nieuwe investeerders gevonden voor een deelbelang in discountketen Action. Die pluk aandelen was in handen van het fonds Eurofund V, onder beheer van 3i. Dat fonds liep af en een aantal investeerders wilde graag hun rendement verzilveren. Andere investeerders wilden wel door.

Het belang van 33 procent wordt nu ondergebracht in een nieuw fonds, eveneens onder beheer van 3i, met daarin ook nieuwe investeerders. De transactie hangt aan Action een prijskaartje van 10,2 miljard euro. Daarmee is de waarde van de keten in krap twee jaar tijd verdubbeld.

3i bezit naar verluidt 80 procent van de aandelen Action. Een deel daarvan is dus ondergebracht in een privaat fonds dat wordt beheerd door 3i, maar dan met geld van externe kapitaalverschaffers.