RBC verhoogt advies Basic-Fit

AMSTERDAM (AFN) - RBC krikt zijn beleggingsadvies voor het aandeel Basic-Fit op van underperform naar outperform. Ook het koersdoel gaat omhoog, van 26 euro naar 35 euro. De analisten zien de uitbater van sportscholen als een sterk groeiend bedrijf op het vlak van bedrijfsresultaat (ebitda) vergeleken met zijn concurrenten.

Het lagere beleggingsadvies eerder had alles te maken met de verwachte afloop van de lockup-periode voor investeerder 3i. Nu ligt de focus op de operationele prestaties van Basic-Fit, aldus de marktvorsers.

Basic-Fit heeft mooie groeivooruitzichten, gezien de hoge vraag onder consumenten naar goedkope fitnessabonnementen. Vooral in Frankrijk en Spanje kan Basic-Fit op veel nieuwe leden rekenen, schrijven de kenners. Verder is RBC niet bezorgd over het schuldenniveau van Basic-Fit, omdat daar een groeiende geldstroom uit de vele fitnessclubs tegenover staat.

Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag op 30,70 euro.