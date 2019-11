Conglomeraat Bouygues verbetert resultaten

Gepubliceerd op | Views: 81

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse conglomeraat Bouygues heeft de winst over de eerste negen maanden van het jaar opgekrikt. De concurrent op de Franse telecommarkt van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe bevestigde in zijn kwartaalbericht daarnaast zijn prognose voor het hele jaar.

Het operationele resultaat is opgelopen tot bijna 1,2 miljard euro, van een kleine 1,1 miljard euro in de eerste negen maanden van vorig jaar. De nettowinst steeg daarbij van 771 miljoen euro een jaar terug, tot 848 miljoen euro. De omzet nam met 9 procent toen tot 27,6 miljard euro.

Afgelopen kwartaal kreeg Bouygues Telecom er 220.000 nieuwe mobiele klanten bij. Bij de telecomactiviteiten liepen de zaken volgens het bedrijf goed. Hier ging de omzet in de eerste negen maanden met 13 procent omhoog. Het aangepaste bedrijfsresultaat van het onderdeel verbeterde met 13 procent op jaarbasis.