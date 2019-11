Japanse economische groei zakt flink in

Gepubliceerd op | Views: 729 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De groei van de Japanse economie is in het derde kwartaal flink ingezakt. Dat kwam onder meer door de gevolgen van de handelskift tussen de Verenigde Staten en China, twee belangrijke handelspartners van het land, en een lagere internationale vraag.

De economie groeide in de meetperiode met 0,2 procent op jaarbasis, aldus overheidsgegevens. Dat is het traagste tempo in een jaar tijd. Kenners hadden in doorsnee een groei met 0,9 procent voorzien. In de periode april tot en met juni was sprake van een bijgestelde groei van 1,8 procent. Eerder werd voor deze periode nog een groei van 1,3 procent opgetekend.

Ook de groei van de particuliere consumptie koelde af.