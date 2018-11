Winsten bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 300

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. Beleggers reageerden onder meer op weinig verrassende cijfers over de Amerikaanse inflatie. Die spelen doorgaans een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook werden ontwikkelingen in Europa rond de brexit en de Italiaanse begrotingsperikelen in de gaten gehouden.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 25.475 punten. De brede S&P 500 won ook 0,8 procent, tot 2744, punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 7264 punten.

Bij de bedrijven was Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, een opvallende daler met een min van 3,6 procent. De Amerikaanse autoriteiten hebben een dagvaarding gestuurd naar Snap vanwege beschuldigingen rond misleiding van beleggers bij de beursgang in maart vorig jaar. Snap zou valse verklaringen hebben afgelegd over hoe de concurrentie van foto-app Instagram de groei van Snapchat ondermijnde.

Macy's krikte in de afgelopen periode zijn vergelijkbare omzet verder op, met een hogere winst. Daarnaast was het winkelbedrijf positiever over de omzet voor het hele boekjaar. Het aandeel won 0,6 procent.