'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 719

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting met kleine winsten van start. Net als in Europa volgen beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begroting. De oliesector blijft ook in de belangstelling staan. Verder zijn er kwartaalresultaten van onder meer warenhuisketen Macy's en Amerikaanse inflatiecijfers.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten gingen in oktober met 2,5 procent omhoog op jaarbasis, conform de verwachtingen. De inflatiecijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De olieprijzen lieten woensdag plussen zien, na de sterkste duikeling van de olieprijzen in zeker drie jaar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 56,27 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 66,33 dollar. Mogelijk kunnen de oliefondsen in New York hierop reageren.

Hogere winst

Macy's krikte in de afgelopen periode zijn vergelijkbare omzet verder op, met een hogere winst. Daarnaast werden de omzetverwachtingen voor het hele boekjaar opwaarts bijgesteld.

De in New York genoteerde Canadese cannabiskweker Canopy Growth opende ook de boeken. Het verlies liep op en de omzetgroei viel tegen. Canopy gaat een lagere opening tegemoet. De eveneens Canadese branchegenoot Tilray kwam ook met resultaten.

Kosten besparen

Maaltijdboxbezorger Blue Apron meldde dinsdag nabeurs resultaten en kondigde aan ongeveer honderd banen te gaan schrappen om kosten te besparen.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, staat voorbeurs flink in het rood. De Amerikaanse autoriteiten hebben een dagvaarding gestuurd naar Snap vanwege beschuldigingen rond misleiding van beleggers bij de beursgang in maart vorig jaar. Snap zou valse verklaringen hebben afgelegd over hoe de concurrentie van foto-app Instagram de groei van Snapchat ondermijnde. Beleggers hebben een rechtszaak tegen het bedrijf aangespannen.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,4 procent lager op 25.286,49 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2722,18 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 7200,88 punten.