'ING wil belang in Indiase bank verkopen'

India

MUMBAI (AFN) - ING is van plan zijn gehele belang van ruim 3,7 procent in de Indiase Kotak Mahindra Bank te verkopen. Dat meldde de Indiase nieuwsdienst BloombergQuint, zonder aan te geven waar de informatie vandaag komt.

De huidige marktwaarde van het belang zou meer dan 1 miljard dollar bijdragen. In september 2016 verkocht ING nog een deel van zijn belang in Kotak Mahindra. ING verkreeg zijn belang in Kotak door de fusie van ING Vysya Bank met Kotak Mahindra Bank.