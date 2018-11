Maximaal 23 cent per minuut voor bellen in EU

Gepubliceerd op | Views: 657 | Onderwerpen: Europa

STRAATSBURG (AFN) - Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met maximumtarieven voor alle buitenlandse gesprekken en sms'jes binnen de EU-lidstaten. Vanuit Nederland naar een ander EU-land bellen mag vanaf 15 mei 2019 niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten, een sms niet meer dan 6 cent.

De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten op Europees niveau in juni vorig jaar. Daardoor ging bellen, sms'en en internetten in het buitenland voortaan evenveel kosten als binnen de eigen landsgrenzen. Maar het verlagen van de extra kosten voor internationaal bellen of sms'en binnen de EU bleef buiten schot.

Nederlanders betalen nu nog 25 tot 75 cent per minuut voor een gesprek naar een ander EU-land. Dat moet nu dalen tot maximaal 23 cent met de btw meegerekend.

Ook wordt er Europa-breed een 'omgekeerd 112'-systeem, een burgerwaarschuwingssysteem zoals NL-Alert, ingevoerd.