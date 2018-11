Parkeersysteem TKH voor Mall of America

Gepubliceerd op | Views: 487

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologieconcern TKH Group heeft recent zijn nieuwste parkeercontrolesysteem geleverd aan de Mall of America in Bloomington, een zeer populaire winkel-, eet-, attractie- en entertainmentbestemming. Dat meldde TKH op zijn website.

Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht. Met behulp van de nieuwste oplossing van Park Assist van TKH wordt de verkeersstroom bij de Mall of America in de staat Minnesota beter geregeld. Het winkelcentrum trekt jaarlijks meer dan 40 miljoen bezoekers en telt meer dan 15.000 parkeerplaatsen.