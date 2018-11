'Consensus Ahold Delhaize moet omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 1.472 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De strategie die Ahold Delhaize naar buiten bracht voor de periode 2019-2022 zou moeten leiden tot een verhoging van de consensus voor het supermarktconcern. Dat schrijft ING in een reactie bij de bekendmaking van strategie 'Leading Together' door Ahold Delhaize dinsdag op een beleggersdag in New York.

Een van de doelstellingen is een jaarlijkse vrije kasstroom van 2 miljard euro. Volgens ING is dat aanzienlijk hoger dan de huidige consensus van Bloomberg. Daarnaast liet Ahold Delhaize onder meer weten dat het zijn online omzet in 2021 wil verdubbelen tot 7 miljard euro.

KBC Securities verklaarde dat de update van Ahold Delhaize consistent is met de sterke staat van dienst van de onderneming. De doelstellingen bieden volgens KBC een zeer helder en interessant raamwerk. Er is volgens de bank ruimte voor positieve verrassingen omdat het bedrijf graag met conservatieve prognoses komt. De Belgische bank gaat kijken hoe de doelstellingen in de cijfers en waarderingen verwerkt moeten worden.

ING heeft een buy-advies voor Ahold Delhaize, met een koersdoel van 22 euro. Bij KBC is het advies buy, met een koersdoel van 24 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 11.15 uur een min van 1,2 procent op 22,85 euro. Dinsdag ging de koers met 2,5 procent omhoog.