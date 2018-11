Geen acties pakketbezorgers rond feestdagen

Gepubliceerd op | Views: 352

DEN HAAG (AFN) - Onderaannemers in de pakketbezorging gaan toch geen stiptheidsacties houden tegen opdrachtgever PostNL tijdens de feestdagen. Een woordvoerder van PostNL heeft een bericht hierover in Het Financieele Dagblad (FD) bevestigd.

De acties werden geannuleerd nadat PostNL had gedreigd bestuursleden van belangenvereniging BVPD, die had opgeroepen tot de acties, aansprakelijk te stellen voor de schade die erdoor zou ontstaan. ,,Wij hebben ze gevraagd af te zien van de acties, omdat die tijdens de feestdagen goede pakketbezorging in de weg zouden staan'', aldus de woordvoerder.

Volgens haar hebben de onderaannemers afspraken met PostNL over het bezorgen van pakketjes. ,,En die afspraken mogen niet geschonden worden. Wij voelden ons gedwongen de bestuursleden van de BVPD aansprakelijk te stellen voor de schade’’, aldus de woordvoerder. PostNL is blij dat het niet zover heeft hoeven te komen, zegt ze. ,,Wij willen er alles aan doen dat iedereen in Nederland Sinterklaas en Kerstmis kan vieren. Pakketjes horen daarbij.’’