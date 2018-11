Export groeit minder hard in september

Gepubliceerd op | Views: 126

DEN HAAG (AFN) - De export van goederen is in september met 2 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het volume van de goederenuitvoer nam daarmee minder hard toe dan in augustus.

Evenals in de voorgaande maand, groeide in september vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten. De import nam met 3,9 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het statistiekbureau zijn de vooruitzichten voor de export in november minder gunstig dan in september. Dat komt vooral door een daling van het producentenvertrouwen in Duitsland en andere Europese landen.